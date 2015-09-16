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محافظ الغربية يشدد على رفع القمامة وإزالة الإشغالات حول المدارس

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محافظ الغربية يشدد على رفع القمامة وإزالة الإشغالات حول المدارس محافظ الغربية يشدد على رفع القمامة وإزالة الإشغالات حول المدارس
شدد سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية على ضرورة رفع القمامة وإزالة كافة الاشغالات ومراجعه التراخيص الخاصة بالأكشاك الموجودة حول المدارس قبل بدء العام الدراسى الجديد وضرورة التواجد الأمنى حول المدارس وخاصة مجمع المدارس الفنية بمدينة طنطا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى بالمحافظة والذى يعقد كل أربعاء، حيث ناقش خلاله استعدادات كافة قطاعات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك ومدى توافر السلع الغذائية وخاصة اللحوم بالجمعيات والمنافذ وتوفير العجول الحية والخراف للأضحية، حيث توافر 103 منافذ على مستوى المحافظة تعرض بها جميع السلع التى يحتاج إليها المواطن.

كما أعلن وكيل وزارة ومدير مباحث التموين، أنه تم تطوير بعض الجمعيات الاستهلاكية وعمل عقود شراكة بين هذه الجمعيات والشركات الغير قادرة على تسويق منتجاتها لتسويقها داخل هذه المجمعات بأسعار مخفضة.

وأصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رؤساء المدن بضرورة القيام بحملات تفتيش على المستشفيات المركزية والوحدات الصحية القروية وعمل تقرير عن هذه المستشفيات، ووجه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية بسرعة مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لتقديم الدعم المادى لنادى غزل المحلة بمناسبة صعوده للدورى الممتاز وتطوير مركز شباب المحلة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الخطة الاستثمارية للمحافظة واكد المحافظ على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير بمدينة المحلة الكبرى والتى تم تخصيص مبلغ 20 مليون جنيه بالإضافة إلى تخصيص 103 ملايين جنيه لتنفيذ اعمال التطوير بالمحافظة والتى بلغت نسبة التنفيذ 52%.
>اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

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مصر 365

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