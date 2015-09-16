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محافظ بنى سويف: إقالة رئيس شركة مياه الشرب بسبب مخالفات الغابة الشجرية

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محافظ بنى سويف: إقالة رئيس شركة مياه الشرب بسبب مخالفات الغابة الشجرية محافظ بنى سويف: إقالة رئيس شركة مياه الشرب بسبب مخالفات الغابة الشجرية
أكد المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، أن موافقة وزير الإسكان على إقالة المهندس محمود طه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة من منصبه سببه مخالفة الشركة للاتفاق المبرم مع المحافظة، والخاص بزراعات الغابة الشجرية شرق النيل .

وأوضح المحافظ فى تصريحات صحفية اليوم أنه قام بتشكيل لجنة فنية لمعاينة أعمال الزراعات التى تم تنفيذها بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمساحة التى قامت المحافظة بتخصيصها للشركة القابضة لتنفيذ غابة شجرية بمنطقة بياض العرب، للتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى المعالجة، وذلك طبقا لبروتوكول تم توقيعه بين المحافظة والشركة القابضة.

وأضاف سليم أن اللجنة رصدت قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى باختيار أنواع غير المتفق على زراعتها داخل الغابة الشجرية مخالفة بذلك الكود المصرى وكل القواعد المعمول بها فى هذا الخصوص، لافتا إلى أنه قرر إلغاء البروتوكول وإخطار وزير الإسكان لتبعية الشركة القابضة لوزارته.
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