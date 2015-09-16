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خروج 9 حالات تسمم غذائى من مستشفى حميات أسوان

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خروج 9 حالات تسمم غذائى من مستشفى حميات أسوان خروج 9 حالات تسمم غذائى من مستشفى حميات أسوان
غادر اليوم مستشفى حميات أسوان 9 مصابين بأعراض التسمم الغذائى من جراء وجبة جماعية فاسدة، تناولوها بمدينة أسوان فى حين تم أخذ عينات منهم وإرسالها للمعامل المركزية ومن المقرر ظهور نتيجة التحاليل خلال الـ48 ساعة.

وكان قد استقبل مستشفى حميات أسوان تسعة مصابين يعانون من نزلات معوية وأعراض تشبه التسمم الغذائى والتقيؤ وارتفاع فى درجات حرارة الجسم وإسهال وآلام فى البطن ادعاء تناول طعام واحد داخل إحدى المؤسسات بمدينة أسوان، وتم حجزهم داخل مستشفى الحميات وتقديم العلاج اللازم لهم وغادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء فيما أخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة.

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مصر 365