محافظ الغربية يطالب برفع القمامة وإزالة الإشغالات حول المدارس

أكد سعيد مصطفى كامل، محافظ الغربية، ضرورة رفع القمامة وإزالة الإشغالات ومراجعة التراخيص الخاصة بالأكشاك والتواجد الأمنى حول المدارس وخاصة مجمع المدارس الفنية بمدينة طنطا قبل بدء العام الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة- الذى يعقد كل أربعاء- حيث ناقش استعدادات كافة القطاعات لاستقبال عيد الأضحى بتوفر السلع الغذائية خاصة اللحوم بالجمعيات والمنافذ والعجول الحية والخراف والموقف فى 103 منافذ على مستوى المحافظة تعرض جميع السلع التى يحتاجها المواطن.

وأعلن وكيل وزارة التموين ومدير مباحث التموين خلال الاجتماع عن تطوير بعض الجمعيات الاستهلاكية وعمل عقود شراكة بينها والشركات غير القادرة على تسويق منتجاتها لتسويقها بالمجمعات بأسعار مخفضة.

وأصدر المحافظ توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع رؤساء المدن لشن حملات على المستشفيات المركزية والوحدات الصحية القروية ورفع تقرير بحالها إليه كما وجه وكيل وزارة الشباب والرياضة ب مخاطبة وزارة الشباب والرياضة لتقديم الدعم المادى لنادى غزل المحلة بمناسبة صعوده للدورى الممتاز اضافة إلى تطوير مركز شباب المحلة.

وناقش الاجتماع أيضا الخطة الاستثمارية للمحافظة، وأكد المحافظ ضرورة الانتهاء من عملية التطوير بمدينة المحلة الكبرى والمخصص لها 20 مليون جنيه إضافة إلى تخصيص 103 ملايين لتنفيذ أعمال التطوير بالمحافظة حيث بلغت نسبة التنفيذ 52%.



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