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"السورى" الذى عرقلته صحفية مجرية يتجه إلى إسبانيا للعمل بأكاديمية كرة

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"السورى" الذى عرقلته صحفية مجرية يتجه إلى إسبانيا للعمل بأكاديمية كرة "السورى" الذى عرقلته صحفية مجرية يتجه إلى إسبانيا للعمل بأكاديمية كرة
السورى الذى عرقلته صحفية مجرية فى منطقة تمركز حدودية بينما كان يحمل ابنه سوف يعيش فى إحدى ضواحى مدريد بعدما أقنعته أكاديمية كرة قدم إسبانية بأن يقبل عرضا بشقة ومساعدته فى بناء حياته.

لويس ميجيل بيدرازا من مدرسة سينافى التى تدرب مدربى كرة القدم ذكرت أن أسامة عبد المحسن موجود على متن قطار من المتوقع أن يصل منتصف ليل اليوم الأربعاء بصحبة أحد خريجى المدرسة.

وقال بيدرازا إن عبد المحسن سيبقى بالقرب من منشأة المدرسة فى خيتافي، عبد المحسن كان مدرب كرة قدم فى سوريا. وتريد المدرسة أن تجد له وظيفة فى مجال كرة القدم لكنه يحتاج أولا إلى تعلم الإسبانية، وتم رفت المصورة الصحفية بيترا لازلو بعدما أذيعت لقطات لها وهى تعرقل عبد المحسن وتركل مهاجرين آخرين.
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