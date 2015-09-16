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مقتل 5 مدنيين و5 من داعش بينهم أمير فى حوادث متفرقة فى محافظة الأنبار

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مقتل 5 مدنيين و5 من داعش بينهم أمير فى حوادث متفرقة فى محافظة الأنبار مقتل 5 مدنيين و5 من داعش بينهم أمير فى حوادث متفرقة فى محافظة الأنبار
ذكرت مصادر أمنية وعسكرية عراقية اليوم الأربعاء أن 10 أشخاص بينهم عناصر بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) قتلوا فى سلسلة اعمال عنف متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمحافظة الأنبار غربى بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "أن تنظيم داعش قام بخطف 5 مواطنين من داخل منازلهم من عشيرة الكرابلة فى قضاء القائم القريب من الحدود مع سوريا أقصى غربى الأنبار واقتادهم الى إحدى الساحات العامة ومن ثم إعدامهم رميا بالرصاص بذريعة التعاون مع القوات العراقية ".

وأوضحت "ان قوة من الشرطة وبأسناد الجهد الاستخبارى قصفت بقذائف الصواريخ موقع لتنظيم داعش فى منطقة حصيبة شرقى الرمادى أسفر عن مقتل أمير بالتنظيم المتطرف يدعى، أحمد حامد حنتوش، و4 من معاونيه فى حين صدت القوات العراقية هجوما لتنظيم داعش استهدف مقرا للجيش العراقى شرقى الرمادى محاولا اقتحامه وقتل عدد من عناصر التنظيم وتدمير 4 عجلات مفخخة تابعة لهم"
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