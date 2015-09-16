الداخلية السعودية تضبط خلية إرهابية بحوزتها متفجرات ونصف مليون ريال

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ، القبض على خلية لتنظيم "داعش" موزعة بين العاصمة الرياض ومحافظة ضرما "جنوب العاصمة"، وذلك فى عمليتين أمنيتين نفذتهما الوزارة بالتزامن.

وأوضح البيان أنه نتج عن ذلك القبض على شقيقين وهما "أحمد سعيد جابر الزهرانى"، 21 سنة، و"محمد سعيد جابر الزهرانى"، 19 سنة، وذلك فى العملية الأمنية التى نفذت فى حى المونسية فى الرياض.

وشرح المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية اللواء منصور التركى فى البيان كيفية إتمام ذلك والذى بدأ بتوفر معلومات عن تحركات مريبة لمجموعة من الاشخاص فى موقعين مختلفين بمنطقة الرياض الأول بحى المونسية، فى وحدة سكنية، والثانى فى استراحة بمحافظة ضرما، وتبين من عمليات الرصد الميدانى لتحركات أولئك المشبوهين ما دلل على خطورة وضعهما ووجود أسلحة بحوزتهما، الأمر الذى استدعى سرعة القبض عليهما.

وتابع: "أسفرت عمليات تفتيش الموقعين، عن ضبط 402 ألف ريال و101 و5500 دولار أمريكى، وثلاثة أسلحة رشاش مع كمية من الذخيرة، و36 مخزن سلاح رشاش مجهزة بالذخيرة، و2848 طلقة، وثلاثة مسدسات، وخمس قنابل يدوية، و10 مخازن مسدسات، وحقيبة تنظيف سلاح ولوحة سيارة، وعدد من أجهزة الجوال وأجهزة حاسب محمول، وجهاز طباعة لتزوير بطاقات الهوية مع جهاز للتغليف، وعدد من البطاقات الهوية يشتبه بأنها مزورة، وجهاز ماسح ضوئى، وكاميرات مراقبة، وقصاصات ورقية عبارة عن رسم كروكى لمواقع مستهدفة، وجعب عسكرية لحمل مخازن الأسلحة".

وأوضح اللواء منصور أنه تم الضبط فى الموقع الثانى حزام ناسف مجهز بالمواد المتفجرة ضبط داخل السيارة الشاص وتم إبطاله، ومعمل يستخدم لتصنيع المواد المتفجره، ويجرى حاليًا التعامل مع محتويات المعمل والاستراحة من أسلحة ومتفجرات.

- الصحة السعودية: حالة وفاة وإصابتان جديدتان بفيروس كورونا وشفاء3 حالات