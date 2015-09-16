أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الداخلية السعودية تضبط خلية إرهابية بحوزتها متفجرات ونصف مليون ريال

Google+ Print
الداخلية السعودية تضبط خلية إرهابية بحوزتها متفجرات ونصف مليون ريال الداخلية السعودية تضبط خلية إرهابية بحوزتها متفجرات ونصف مليون ريال
أعلنت وزارة الداخلية ، القبض على خلية لتنظيم "داعش" موزعة بين العاصمة الرياض ومحافظة ضرما "جنوب العاصمة"، وذلك فى عمليتين أمنيتين نفذتهما الوزارة بالتزامن.

وأوضح البيان أنه نتج عن ذلك القبض على شقيقين وهما "أحمد سعيد جابر الزهرانى"، 21 سنة، و"محمد سعيد جابر الزهرانى"، 19 سنة، وذلك فى العملية الأمنية التى نفذت فى حى المونسية فى الرياض.

وشرح المتحدث الرسمى لوزارة الداخلية اللواء منصور التركى فى البيان كيفية إتمام ذلك والذى بدأ بتوفر معلومات عن تحركات مريبة لمجموعة من الاشخاص فى موقعين مختلفين بمنطقة الرياض الأول بحى المونسية، فى وحدة سكنية، والثانى فى استراحة بمحافظة ضرما، وتبين من عمليات الرصد الميدانى لتحركات أولئك المشبوهين ما دلل على خطورة وضعهما ووجود أسلحة بحوزتهما، الأمر الذى استدعى سرعة القبض عليهما.

وتابع: "أسفرت عمليات تفتيش الموقعين، عن ضبط 402 ألف ريال و101 و5500 دولار أمريكى، وثلاثة أسلحة رشاش مع كمية من الذخيرة، و36 مخزن سلاح رشاش مجهزة بالذخيرة، و2848 طلقة، وثلاثة مسدسات، وخمس قنابل يدوية، و10 مخازن مسدسات، وحقيبة تنظيف سلاح ولوحة سيارة، وعدد من أجهزة الجوال وأجهزة حاسب محمول، وجهاز طباعة لتزوير بطاقات الهوية مع جهاز للتغليف، وعدد من البطاقات الهوية يشتبه بأنها مزورة، وجهاز ماسح ضوئى، وكاميرات مراقبة، وقصاصات ورقية عبارة عن رسم كروكى لمواقع مستهدفة، وجعب عسكرية لحمل مخازن الأسلحة".

وأوضح اللواء منصور أنه تم الضبط فى الموقع الثانى حزام ناسف مجهز بالمواد المتفجرة ضبط داخل السيارة الشاص وتم إبطاله، ومعمل يستخدم لتصنيع المواد المتفجره، ويجرى حاليًا التعامل مع محتويات المعمل والاستراحة من أسلحة ومتفجرات.


>- الصحة السعودية: حالة وفاة وإصابتان جديدتان بفيروس كورونا وشفاء3 حالات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل