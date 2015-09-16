فى أول تطبيق لقانون الإرهاب.. السجن 7سنوات لـ٣متهمين بقطع الطريق بالبدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين ياسر ياسين وصفوت عبد الرحمن، وسكرتارية أحمد صبحى عباس، غيابيا بمعاقبة ٣ متهمين بالسجن ٧ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لكل منهم، كما قضت بمعاقبة متهمين آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات لصغر سنهم

يعد ذلك الحكم هو أول تطبيق ينفذ بعد قانون الإرهاب الجديد، وقد تمت إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة طبقا لمواد القانون الجديد القانون، وأن وقائع القبض ومحاكمة المتهمين تمت بعد صدرو القانون، وفقا لما صرح به رئيس الدائرة.

والمتهمون الثلاثة المحكوم عليهم بالسجن سبع سنوات هم: "إبراهيم عبد الغفار" و"محمد على" و"طاهر محمد"، أما المتهمان الحدثان فهما: "محمد عبد الغفار " و"فهيم سيد".

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات التجمهر وقطع الطريق البدرشين العمومى وحيازة أسلحة والاعتداء على رجال الشرطة، وإطلاق الشماريخ والألعاب النارية على الأمن.‏

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