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العليا للانتخابات: رفضنا أوراق أحمد عز لأن حسابه البريدى محظور التعامل عليه

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العليا للانتخابات: رفضنا أوراق أحمد عز لأن حسابه البريدى محظور التعامل عليه العليا للانتخابات: رفضنا أوراق أحمد عز لأن حسابه البريدى محظور التعامل عليه
أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أسباب رفض أوراق ترشح المهندس أحمد عز، رجل الأعمال، للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقالت اللجنة فى بيان لها إنه بشأن قيام "عز" أحد طالبى الترشح بفتح حساب بريدى فقد أصدرت لجنة فحص طلبات الترشح المختصة قرارها برفض ترشحه، لأن الحساب البريدى الخاص به محظور التعامل عليه بناء على أمر المنع من التصرف فى أمواله.

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