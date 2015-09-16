سقوط تشكيل عصابى تخصص فى النصب على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابى ابتكر أسلوباً إجرامياً للاحتيال على الشباب راغبى السفر للعمل بالخارج بزعم توفير فرص عمل لهم بالدول العربية والاستيلاء على أموالهم، تمثل هذا الأسلوب فى قيامهم بإنشاء شركة وهمية وإدارتها بمعرفة بعض السيدات دون علمهم بأمر نشاطهم الإجرامى.

جاء ذلك بعد رصدت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى الآونة الأخيرة وقوع العديد من الشباب ضحايا لعمليات احتيال والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالدول العربية بمرتبات مجزية.

كانت وردت معلومات للواء طارق الأعصر مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد بوقوع العديد من الشباب ضحية لعمليات احتيال بزعم السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على أموال طائلة منهم.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عاصم الداهش مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، حيث أسفرت التحريات عن أن وراء ذلك النشاط تشكيلاً عصابياً ضم كلاً من "رضا السيد محمد بدر" مواليد 1969 مقيم بالجيزة ( مسجل خطر برقم 2745 فئة ب نشاط مستمر والسابق ضبطه واتهامه فى 20 قضية "نصب و سرقة بالإكراه ومشاجرة وإيصالات أمانة" ومحكوم عليه هارب فى 5 قضايا منها بجملة أحكام بلغت مدتها حوالى 4 سنوات )، و" محمد عطوه مسيل عطوه " مواليد 1976 مقيم بولاق الدكرور القاهرة ) والسابق اتهامه فى العديد من القضايا " نصب " إيصالات أمانة " ومحكوم علية هارب فى 4 قضايا بإجمالى أحكام بلغت حوالى 4 سنوات).

قام المتهمون بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج بمنطقة الهرم الجيزة واتخاذها وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامى فى الاحتيال على البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج لتحسين مستوى المعيشة بعد قيامهما بالإعلان على شبكة الإنترنت عن توافر فرص عمل ببعض الدول العربية خاصة دولة الإمارات بمهن مختلفة ومرتبات مجزية وحـتى يـــكونا بــمنأى عــن ضــبطهما أو مــلاحقتهما قاما بتأجير مقر الشركة المشار إليها باسم منتحل وتعيين فتيات كمديرين للشركة بمرتبات مجزية لمقابلة ضحاياهما واستلام المبالغ المالية منهم وتسليمها لهما خارج مقر الشركة دون علمهم بنشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنيين الإجراءات تمكن المقدم سمير البابلى والرائد هيثم العشماوى من ضبط المتهمين وعثر بمقر الشركة على العديد من المستندات الخاصة باشخاص راغبى العمل سير ذاتية – صحف الحالة الجنائية – شهادات دراسية – شهادات ميلاد – شهادات خبرة – شهادات تخرج واستمارات التعارف.

وعثر أيضاً على عقد ايجار لمقر الشركة باسم منتحل ياسر مرتضى احمد . وأيضا بطاقة ضريبية وسجل تجارى باسم شركة دينا كورد وصاحبها ياسر مرتضى أحمد " مزوران " وكارنيهين باسم المتهم الثانى منسوب صدوره ( للمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان) مزور بالكامل، ودفاتر استلام نقدية مدون بها بيانات راغبى العمل و المبلغ الذى تم دفعه، وأكلاشيه يقرأ بصمته شركة "دينا كورد " لإلحاق العمالة المصرية بالخارج و6 هواتف محمولة.

وقد أمكن الاستدلال على عدد 20 مواطنا مصريا من ضحايا المتهمين حيث قرروا قيامهم بالاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية تتراوح ما بين 2 : 5 آلاف جنيه للفرد الواحد ( كدفعة مقدمة ) لحين إنهاء إجراءات تسفيرهم .

وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.