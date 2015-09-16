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دعوى تطالب بشطب زكريا ناصف من كشوف المرشحين لصدور أحكام قضائية ضده

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دعوى تطالب بشطب زكريا ناصف من كشوف المرشحين لصدور أحكام قضائية ضده دعوى تطالب بشطب زكريا ناصف من كشوف المرشحين لصدور أحكام قضائية ضده
أقام أيمن عيد المحامى بصفته وكيلا عن تامر صلاح إبراهيم، المرشح عن دائرة المعادى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، والتى يطالب من خلاله بشطب الكابتن زكريا ناصف من كشوف المرشحين عن دائرة المعادى بمحافظة القاهرة.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٧٩٢٨ لسنة ٦٩ ق، كلا من زكريا ناصف المرشح بدائرة المعادى ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن زكريا ناصف فقد الثقة والاعتبار لممارسة الحياة النيابية بمجلس النواب لقيامه باعمال النصب والتبديد على بعض المواطنين، مما أسفر عن صدور عدة أحكام قضائية منذ عام ١٩٩٤ وحتى عام ٢٠١١ وذلك لقيامه بتحرير شيكات بدون رصيد وإيصالات أمانة على نفسه بمبالغ كبيرة وماطل فى سدادها حتى صدور الأحكام ضده ما بين ٦ شهور وسنتين حبس، حسبما ذكرت الدعوى.

وأضافت الدعوى أن المرشح الطالب شطبه قام بتكرار هذه الأفعال حتى وصل مجموع الأحكام إلى ٧ أحكام، مشيرا إلى أن هذا السلوك يعتبر مشينا وغير لائق بأن يكون ممثلا للشعب المصرى تحت قبة البرلمان، بحسب الدعوى.
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