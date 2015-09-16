طعن يطالب بإلغاء حكم بطلان قرار ضم دوائر "قفط" و"قوص" الانتخابية

وذكر الطعن الذى حمل رقم ١٠٤٣٣٣ لسنة ٦١ ق ع، أن الحكم صدر فى غيبة الطاعن ولم يكن طرفا فيه وهو فى الأساس صاحب صفة ومصلحة لكونه أحد أبناء مركز قفط وواحد من المرشحين للانتخابات البرلمانية عن هذا المركز، ويعينه أن يبقى مركز قفط تابعا للدائرة الأولى الانتخابية بمركز قنا وهو ما ساندته وأوصت به الاعتبارات الأمنية التى تضمنتها تقارير الأجهزة الأمنية.
وطالب الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم ٧٦٩٨٣ لسنة ٦٩ ق، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار بقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١٥ بالعدد ٢٨ منها فيما تضمنه من جعل مركز قفط تابع للدائرة الثانية الانتخابية ومقرها مركز قوص وعدد مقاعدها ٣ مقاعد بما ترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة نشر القرار بقانون الصحيح الذى جعل مركز قفط تابع للدائرة الاولى ومقرها مركز قنا وعدد مقاعدها ٤ مقاعد.