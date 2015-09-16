طعن يطالب بإلغاء حكم بطلان قرار ضم دوائر "قفط" و"قوص" الانتخابية

أقام محمد العبادى المحامى، وكيلا عن عبد الفتاح حسن دنقل، المرشح بدائرة قفط بمحافظة قنا، طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، على حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، بالدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء فيما تضمنه من تعديل الجدول أولا المرفق بقرار رئيس الجمهورية، وإلزام العليا للانتخابات فى إشرافها على إجراءات الترشح باحترام تقسيم الدوائر فى كل من الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة والدائرتين الأولى والثانية بمحافظة قنا فيما يخص مقر كل دائرة وتحديد مكوناتها الإدارية وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة.

وذكر الطعن الذى حمل رقم ١٠٤٣٣٣ لسنة ٦١ ق ع، أن الحكم صدر فى غيبة الطاعن ولم يكن طرفا فيه وهو فى الأساس صاحب صفة ومصلحة لكونه أحد أبناء مركز قفط وواحد من المرشحين للانتخابات البرلمانية عن هذا المركز، ويعينه أن يبقى مركز قفط تابعا للدائرة الأولى الانتخابية بمركز قنا وهو ما ساندته وأوصت به الاعتبارات الأمنية التى تضمنتها تقارير الأجهزة الأمنية.

وطالب الطعن بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم ٧٦٩٨٣ لسنة ٦٩ ق، والقضاء مجددًا بوقف تنفيذ القرار بقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٥ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٩ يوليو ٢٠١٥ بالعدد ٢٨ منها فيما تضمنه من جعل مركز قفط تابع للدائرة الثانية الانتخابية ومقرها مركز قوص وعدد مقاعدها ٣ مقاعد بما ترتب على ذلك من اثار اخصها اعادة نشر القرار بقانون الصحيح الذى جعل مركز قفط تابع للدائرة الاولى ومقرها مركز قنا وعدد مقاعدها ٤ مقاعد.