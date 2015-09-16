سيدة تقيم دعوى خلع ضد زوجها بعد طلبه مشاركتها فى أعمال المنزل ومصروف البيت

أقامت "سوسن.ف" دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بزنانيرى ضد زوجها "وائل.ش" بعد طلبها الانفصال منه لاستحالة العشرة بينهما بسبب إجبارها بعد الزواج على المشاركة معه فى كل شىء مقابل مساعدة الزوج – فى شغل البيت معها- قائلة مبيعرفش يعمل حاجة وفاشل، وعايزنى أدفع بالنص فى كل حاجة.

وأضافت بدعواها أمام المحكمة فى الدعوى رقم 1087 لسنة 2015 : قبل الزواج كان شخصا مختلفا تماما وكان يرفض حتى أن أدفع ثمن الهدية التى أشتريها لى ويأتى لى بكل شىء ويغرقنى بالكلام المعسول ولكن بعد أن جمعنا منزل واحد انقلبت حياتى رأسا على عقب فبعد رجوعنا من إجازة شهر العسل أجلسنى فى اجتماع مطول معه بالورقة والقلم ليتفق معى أن حياتنا يجب أن تكون بالمناصفة بيننا فكل مننا يدفع نصف مرتبه فى المنزل والنصف الآخر يدخره لصالحه، كما أن شغل البيت وتربية الأولاد فيما بعد تكون بالمشاركة، كما رأى فى الخارج أثناء دراسته .

وتابعت الزوجة: كان فاشل فى شغل البيت والطعام الذى يطهيه لنا لا يستطيع حيوان أن يأكله، وفى النهاية اضطر أنا أن أقوم بكل الشغل بعد انتهائه منه بسبب فشله ورغم ذلك أدفع مثله فى كل شىء، وبعد أكثر من 7 شهور زواج أتضح لى أنه إنسان لا يصلح كزوج فأنا مسئولة منه ويجب أن يتكفل بكل مصاريفى.