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المحكمة تعرض خطاب مرسى فى الاستاد أثناء محاكمة متهمى "أحداث الإسماعيلية"

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المحكمة تعرض خطاب مرسى فى الاستاد أثناء محاكمة متهمى "أحداث الإسماعيلية" المحكمة تعرض خطاب مرسى فى الاستاد أثناء محاكمة متهمى "أحداث الإسماعيلية"
انتهت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار سعيد عابدين، من عرض الخطاب الثانى للرئيس المعزول محمد مرسى فى جلسة محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، والمتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية"، والمعروف إعلامياً بخطاب "الاستاد"، وفور الانتهاء من عرضه تقدمت هيئة الدفاع أمام هيئة المحكمة، وأكدت أن الفيديوهات لا تحتوى على أى عبارات تحريضية، واخذ المتهمين يرددون من داخل القفص "يحيا العدل" ودخلوا فى تصفيق متواصل.

واستكملت هيئة الدافاع حديثها مطالبة بإخلاء سبيل موكليهم، مستندين إلى أن أقصى مدة للحبس الاحتياطى سنتين وهو ما قضاها المتهمين وأكثر منها داخل الحبس، وقررت المحكمة عقب ذلك رفع الجلسة.

تعود القضية إلى 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين عناصر الإخوان وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بعد فض اعتصام الإخوان، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، فى سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت النيابة إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، والسعى لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

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مصر 365