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تأجيل محاكمة "بديع" و 104 آخرين بـ"أحداث الإسماعيلية" لـ25 أكتوبر المقبل

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تأجيل محاكمة "بديع" و 104 آخرين بـ"أحداث الإسماعيلية" لـ25 أكتوبر المقبل تأجيل محاكمة "بديع" و 104 آخرين بـ"أحداث الإسماعيلية" لـ25 أكتوبر المقبل
قررت محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة برئاسة المستشار سعيد عابدين، تأجيل جلسات محاكمة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان و104 آخرين من المتهمين بقضية أحداث الإسماعيلية لجلسة 25 أكتوبر المقبل لسماع شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.

تعود القضية إلى 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين عناصر الإخوان وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بعد فض اعتصام الإخوان، أسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأحال المستشار هشام حمدى، المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، فى سبتمبر الماضى إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت النيابة إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر، والسعى لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.

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