الشرطة تستعيد “أتوبيس سياحى” وتضبط سارقيه بالغردقة

عثر رجال مباحث قسم أول الغردقة على أتوبيس سياحى فى منطقة جبليه بعد سرقته من أمام استراحة عمال أحد الفنادق وضبطوا سارقيه "سائق وعاطل" وأحالوهما إلى النيابة.



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أحد المتهمين بسرقة الأتوبيس السياحى

كان رجال المباحث قد تلقوا بلاغا من أحمد عبد الفتاح مدير أحد الفنادق الشهيرة بشارع الباشا فى منطقة سهل حشيش بسرقة أتوبيس سياحى "ميكروباص" من أمام استراحة الفندق.



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الأتوبيس المسروق

>أمر اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر بتشكيل فريق بحث بقيادة الرائد أسامة مهران معاون مباحث قسم أول الغردقة ومعاونه النقيب أسامة ثابت بإشراف العميد على عامر مدير إدارة البحث الجنائى.

توصل فريق البحث إلى أن كلا من "عرفات.م" 25 سنة سائق، و"ضياء.ر" 20 سنة عاطل مقيمين بالأقصر سرقا الأتوبيس وأخفياه فى منطقة جبلية جنوب الغردقة تمهيدا للسفر به إلى الأقصر.

>بمداهمتهما ألقت قوة القبض عليهما واستعادت منهما الأتوبيس وحررت لهما المحضر اللازم وباشرت معهما النيابة التحقيق.