جهود شرطية لكشف غموض العثور على جثة مدرس مدفونة فى مزرعة دواجن بالغربية

تكثف مباحث الغربية بقيادة اللواء إبراهيم عبد الغفار، جهودها لكشف غموض العثور على جثة مدرس ابتدائى داخل مزرعة دواجن بقرية ميت حبيب التابعة لمركز سمنود.

كان اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من العقيد مازن الرشيدى مأمور مركز سمنود بإبلاغ مواطنين عن انبعاث رائحة كريهة من داخل مزرعة دواجن ملك "محمد .ع" 35 سنة.

انتقل العقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والنقيب حازم حسام رئيس مباحث سمنود وعثرا على حفرة مغطاة بالأسمنت داخل المزرعة داخلها جثة موثوقة اليدين ومكممة الأنف والفم، تبين من الفحص أنها لـ"عاطف .ع" 42 سنة مدرس ابتدائى وصاحب مزرعة دواجن - وبنقلها إلى مشرحة مستشفى سمنود المركزى تشكل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة فيما باشرت النيابة التحقيق.