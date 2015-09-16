بسبب احتباس الماء فى الجسم..قلة شرب الميه وكتر القهوة يسبب زيادة الوزن

أرسلت قارئة تقول إنها تعانى من زيادة الوزن بشكل كبير، وذلك يرجع إلى احتباس كمية كبيرة من السوائل داخل الجسم، وتريد أن تعرف أفضل الطرق للتخلص من هذه السوائل، وما أسبابها؟

وفى هذا السياق، تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، أن هناك نسبة كبيرة من الأشخاص يعانون من احتباس السوائل داخل الجسم، وهذا يرجع إلى إتباعهم بعض الأساليب الخاطئة اليومية التى تسبب ذلك.

وتؤكد أخصائية التغذية العلاجية د. علا، أن النساء أكثر عرضة للاحتفاظ بالماء داخل أجسامهمن، وذلك يرجع إلى التغيرات الهرمونية بسبب الدورة الشهرية، أو أثناء فترة الحمل.

وتضيف أخصائية التغذية العلاجية، أن إعطاء الجسم أقل مما يحتاجه من الماء يتسبب فى احتباسها فى الجسم، ولذلك فإن عدم تناول 12 كوبًا من الماء "وهى الكمية التى يحتاجها الجسم يوميا" يتسبب فى احتباسها وزيادة الوزن فى الجسم.

وتشير أخصائية التغذية العلاجية، أن الأشخاص المسرفين فى تناول المشروبات الغنية بالكافيين، يتسبب ذلك فى اختزان الماء داخل الجسم، وأيضا الأشخاص الذين يتناولون المشروبات الكحولية.

وأكدت د. علا، أن الإسراف فى تناول الأطعمة الغنية بالملح كالمخللات والفسيخ والرنجة وغيرها يسبب تخزين الماء فى الجسم، ولذلك عليك عدم الإسراف فى تناولها.