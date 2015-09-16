الحبس سنة وغرامة ألف جنيه لمقدم برامج بالسعودية لحيازته 2000 قرص مخدر

قضت محكمة جنح النزهة بمعاقبة مهدي بن إبراهيم بن محمد البخاري مقدم برامج دينية بالسعودية، ومحمود رشاد محمود عامل بصيدلية بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 100 الف جنيه وغرامة ألف جنيه لاتهامهما بحيازة ألفي قرص مخدر داخل مطار القاهرة . صدر الحكم برئاسة المستشار حسن عادل .

بدأت الواقعة عندما تمكن رجال مباحث المطار من إلقاء القبض على المتهم الأول أثناء مغادرته البلاد متجهًا الى السعودية بعد تفتيشه وعثر بحوزته على المضبوطات . اعترف بحيازته للمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة للتحقيق .

كشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار أحمد وجيه رئيس نيابة النزهة أن المتهم الأول حصل على الأقراص المخدر من المتهم الثاني مقابل مبالغ مالية وانه كان ينوي الخروج بالمضبوطات خارج البلاد . ألقى القبض على المتهم الثاني، وأمرت النيابة بإخلاء سبيلهما بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما.