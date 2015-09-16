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#ليلة_الأبطال – إنفوجرافيك في الجول.. روما ' الأكثر فاعلية ' في مواجهة البطل برشلونة

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#ليلة_الأبطال – إنفوجرافيك في الجول.. روما ' الأكثر فاعلية ' في مواجهة البطل برشلونة #ليلة_الأبطال – إنفوجرافيك في الجول.. روما ' الأكثر فاعلية ' في مواجهة البطل برشلونة

يحل بطل أوروبا نادي برشلونة ضيفا على وصيف إيطاليا فريق روما الأربعاء في مباراة قوية منتظرة نظرا لمستوى الفريقين بالمباريات الأخيرة بالدوري المحلي.

ويتمتع صاحب الملعب بفاعلية أكثر على المرمى من نظيره الكاتالوني، إذ سجل 5 أهداف مقابل 4 من نسبة استحواذ أقل على الكرة (56% مقابل 62%).

وصنع فريق الذئاب فرصا أكثر على مرمى خصومه – فيرونا ويوفنتوس وفروسينوني – في مبارياته الثلاث الأولى في الدوري، 45 مقابل 36 لبرشلونة ضد أثلتيك بلباو ومالاجا وأتليتكو مدريد.

ويتفوق روما أيضا على البلوجرانا في المواجهة الرسمية الوحيدة بينهما بفوزه 3-0 على ملعبه وتعادله 1-1 في كامب نو بدور المجموعات الثاني (دور الـ16) موسم 2001-2002.

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