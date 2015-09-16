بيكنباور: أموال الإنجليز لن تجلب لهم أفضل لاعبي العالم

يرى فرانز بيكنباور الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني، أنه رغم الغناء الفاحش الذي تتمتع به أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هذا لن يدفع نجوم كرة القدم العالميين للانضمام إليهم.

وقال بيكنباور في تصريحات لصحيفة (بيلد) الألمانية:"ليونيل ميسي، توماس مولر، كريستيانو رونالدو، زلاتان إبراهيموفيتش، كل هؤلاء يعتبرون من أفضل النجوم العالميين في كرة القدم، ومع ذلك لا يملك الدوري الإنجليزي أيا منهم".

بيكنباور أتبع "أندية الدوري الإنجليزي الآن تملك المال الوفير بسبب بيع حصتهم من البث التليفزيوني بمبالغ ضخمة، لكنهم لن يستطيعوا ضم نجوم كبار كهؤلاء، ونحن في الدوري الألماني مازلنا نملك نجوما كبارا".

بيكنباور تحدث أيضا عن رأيه في بايرن ميونيخ مع المدرب جوسيب جوارديولا قائلا:"ما يجعلني متفائلا بشأن الفريق هذا الموسم، هو أن القائمة تبدو أكثر مرونة من الموسم الماضي".

وأتم "بروسيا دورتموند هذا الموسم استعاد مستواه المعهود، وبقدراتهم الحالية قادرون على منافسة بايرن على اللقب حتى الأمتار الأخيرة من الدوري".