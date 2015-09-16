فان جال: لم أمتلك الجرأة للتحدث مع شو بعد الإصابة

عبر لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد عن حزنه الشديد بسبب إصابة مدافعه لوك شو في مباراة أيندهوفن الهولندي بالجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال فان جال خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "عندما أتى لوك شو إلى غرفة خلع الملابس، لم أستطع الحديث معه، فقد كان المشهد مروعا وكان يضع الجهاز التنفسي على أنفه".

وأضاف المدرب الهولندي "لست طبيبا كي أعرف فترة غيابه بعد تعرضه لكسر مضاعف، قد يغيب لستة أشهر، لكنه بكل تأكيد سيغيب عن دور المجموعات في دوري الأبطال".

وأكمل "أتمنى أن يلعب معنا هذا الموسم مرة أخرى".

فان جال أتبع "لا أود رؤية مشهد إصابة شو مرة أخرى فقد كان صعبا جدا. لن نراه قبل العام القادم لكني مطمئن عليه لأنه بين يد أمينة مع طبيبي الفريق ستيف ماكنالي ونيل هوج".

وأضاف "غياب شو سيؤثر علينا بكل تأكيد. دالي بليند بإمكانه أن يلعب في مركز الظهير الأيسر لكن لوك شو له قيمته في هذا المكان".

وتعرض شو للإصابة بعد ربع ساعة من مباراة مانشستر يونايتد أمام أيندهوفن والتي فاز فيها الفريق الهولندي بهدفين مقابل هدف.

وبسبب تلك الإصابة، سيغيب شو عن الملاعب لستة أشهر على أقل تقدير.