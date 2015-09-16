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أرتيتا: ينتظر ويلشير مستقبلا باهرا

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أرتيتا: ينتظر ويلشير مستقبلا باهرا أرتيتا: ينتظر ويلشير مستقبلا باهرا

عبر مايكر آرتيتا متوسط الميدان الإسباني لفريق آرسنال الإنجليزي، عن إحباطه الشديد بسبب إصابة زميله في الفريق جاك ويلشير مؤكدا أن الأخير ينتظره مستقبل باهر.

وقال أرتيتا في تصريحات لموقع ناديه الرسمي:"ويلشير مر بالعديد من الظروف السيئة خلال الفترات السابقة، ولكنه أظهر شخصية قوية للعودة من جديد".

أرتيتا أتبع "أنا واثق أنه يمر الآن بفترة من الإحباط بسبب إصاباته، ولكنه عليه أن يستغل ذلك الوقت في إثبات قدرته على العودة مرة أخرى".

وأردف "ويلشير لديه موهبة كبيرة عليه أن يظهرها، ومن أجل ذلك سيحصل على دعم كل أعضاء الفريق".

وأتم "ويلشير مازال يملك الكثير ليقدمه، أنا واثق من أنه سيكون صاحب شأن عظيم خلال مسيرته الاحترافية".

وسيغيب اللاعب قرابة 3 أشهر لحاجته لإجراء عملية جراحية في الساق بعد تعرضه للإصابة.

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