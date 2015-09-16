دي روسي عن إنريكي: هو ليس ذلك الأحمق الذي صنعه الإعلام

أكد دانييلي دي روسي قائد روما الإيطالي أن لويس إنريكي مدرب برشلونة شخصا جيدا بخلاف ما يظنه الكثيرون بسبب علاقته السيئة مع الإعلام الإيطالي عندما كان مدربا للأول.

ويحل برشلونة ضيفا على روما الأربعاء في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا على ملعب أوليمبيكو.

وقال دي روسي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل اللقاء:"لويس إنريكي رحل عن روما بإرادته ولم يرغمه أحد على ذلك".

وأضاف:"كانت له علاقة سيئة بالإعلام في إيطاليا، ولقد جعلوه يظهر كالرجل الأحمق، لكن حقيقة لويس إنريكي ليس كذلك، فهو شخصية رائعة، ومدرب ممتاز، ولقد أثبت ذلك مع برشلونة".