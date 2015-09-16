روسيا: نتائج التحالف ضد "داعش"متواضعة ولا خطة لإقامة قاعدة عسكرية بسوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الأربعاء إن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية لم يحقق ما يذكر بعد مرور عام على تشكيله.

وقالت الوزارة فى بيان "هناك سؤال مشروع يطرح نفسه.. ما هى النتائج التى حصلنا عليها من إرسالنا لهذه المنطقة قوات عسكرية من تلك الدول المغرمة جدا بإحصاء عدد الطلعات الجوية الأجنبية؟"، وتابع البيان "للأسف إنجازات هذه التحالف فى المعركة ضد (الدولة الإسلامية) تبدو متواضعة للغاية."

>من ناحية أخرى قال جنرال روسي إن موسكو لم تضع حتى اللحظة خطة لإقامة قاعدة جوية عسكرية في سوريا، ولكنه أبقى المجال مفتوحا أمام إمكانية إقامة القاعدة.

ولدى سؤاله اليوم الأربعاء عما إذا كانت روسيا تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في سوريا، قال الجنرال نيكولاي بوغدانوفسكي، نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، إنه "لا توجد مثل هذه الخطط حتى اليوم، ولكن أي شيء قد يحدث"، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.

جاءت تصريحات الجنرال وسط علامات على حشد عسكري روسي مستمر في محافظة اللاذقية الساحلية السورية، فيما تراه واشنطن إشارات على اعتزام موسكو إقامة قاعدة جوية عسكرية متقدمة هناك، وضمن هذا المسعى، نقلت روسيا عددا من الدبابات القتالية إلى اللاذقية، على الرغم من عدم وصول طائرات مقاتلة أو مروحيات إلى هناك حتى اللحظة.

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