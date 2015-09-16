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إغلاق 4 محلات بشرق الإسكندرية لعدم وجود تراخيص

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إغلاق 4 محلات بشرق الإسكندرية لعدم وجود تراخيص إغلاق 4 محلات بشرق الإسكندرية لعدم وجود تراخيص
شن حى شرق حملة تحت إشراف السيد اللواء سعيد الفوال، رئيس حى شرق، حيث قامت لجنة الغلق بإدارة رخص المحلات بتنفيذ 4 قرارات غلق إدارى للمحلات، وذلك لعدم وجود ترخيص. ومن جهة أخرى، قامت إدارة أشغال الطريق بحملة بالتعاون مع شرطة المرافق.

وتمت إزالة إشغالات الكافيتيريات والباعة الجائلين من شارع فيكتور عمانويل، وشارع الفردوس، وشارع التأمين الصحى بسموحة، وذلك بناء على تعليمات هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، بشأن إزالة إشغالات الطريق وتحت إشراف اللواء سعيد الفوال، رئيس حى شرق، وعصام رفعت معاون رئيس الحى للإشغالات.

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