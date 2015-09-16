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"المعلم المحترف" دورة تدريبية لرفع كفاءة المعلم بنقابة معلمى الشرقية

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"المعلم المحترف" دورة تدريبية لرفع كفاءة المعلم بنقابة معلمى الشرقية "المعلم المحترف" دورة تدريبية لرفع كفاءة المعلم بنقابة معلمى الشرقية
أكد هانى مرشد أمين عام نقابة المعلمين بالشرقية عن انطلاق دورة تدريبية اليوم، وتنتهى غدا الخميس بعنوان "المعلم المحترف" فى مقر النقابة بالزقازيق.

وأوضح هانى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن الدورة تهدف إلى إكساب العلميين مهارات الاتصال الجيد وطرق التدريس الحديثة ووتوعيتهم بقوانين التعليم من منطلق حرص النقابة على تنمية مهارات العلميين وإمدادهم بطرق التعليم الفعالة واستراتيجيات التعلم النشط مشيرا إلى إعطاء المشاركين فى الدورة إخلاء طرف لتسليمه إلى مقر عملهم.

يحاضر فى الدورة أحمد مرعى مدرب التنمية البشرية والمتعمد من المركز الكندى ومؤسسة صناعة العبقرية.

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