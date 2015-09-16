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محافظ دمياط يدعم مستشفى فارسكور المركزى بـ11 طبيباً لسد العجز

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محافظ دمياط يدعم مستشفى فارسكور المركزى بـ11 طبيباً لسد العجز محافظ دمياط يدعم مستشفى فارسكور المركزى بـ11 طبيباً لسد العجز
قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، دعم مستشفى فارسكور المركزى بعدد 11 طبيباً فى مختلف التخصصات، لسد العجز فى المستشفى، ليصبح عدد الأطباء العاملين بالمستشفى 176 طبيباً .

وكان المحافظ خلال إحدى جولاته بمستشفى فارسكور المركزى قد تلقى عدة شكاوى من الأهالى وإدارة المستشفى بنقص الأطباء فى بعض التخصصات، حيث إن الطاقة الفعلية للمستشفى 120 طبيبا بشريا و45 "صيدلى وأسنـــــان وعلاج طبيعى".

وطلب المحافظ من الدكتور جمال عبد الناصر وكيل وزارة الصحة، بعمل حصر للأطباء بجميع المستشفيات لتوفير التخصصات المطلوبة لمستشفى فارسكور المركزى .


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