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بالأسماء: 17 مرشحا يتنافسون على مقعد دائرة بندر منوف وسرس الليان

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بالأسماء: 17 مرشحا يتنافسون على مقعد دائرة بندر منوف وسرس الليان بالأسماء: 17 مرشحا يتنافسون على مقعد دائرة بندر منوف وسرس الليان
حصل "اليوم السابع" على أسماء مرشحى دائرة بندر منوف - سرس الليان، والذين ينافسون على مقعد الدائرة الوحيد .

ضم الكشف كل من محمد فتحى الهوارى رمز اسد فرد مستقل، أسامة شرشر رمز ساعة يد فردى مستقل، صبحى نوير رمز طائرة هليكوبتر فردى مستقل محمد أبو شنب رمز السفينة فردى مستقل، محمد عرفة رمز المدفع فردى مستقل، محمد عبد البارى فرد حزب بلدى رمز النافذة، فريد عبدالرحمن رمز حصان فردى مستقل، أحمد قنديل رمز الشمعة فردى مستقل صابر ابويوسف فرد عن حزب المصريين الاحرار رمز النسر، خليل ابو اسماعيل رمز صقر فردى مستقل شريف زلظ رمز الشوكه فردى مستقل شعبان دنيا رمز المصباح الكهربائى عن حزب مصر الحديثة.

كما شملت القائمة كلا من سعيد الصبال رمز الكأس عن حزب الشعب الجمهورى، محمد موسى رمز الشعلة عن حزب العدل مدحت درويش رمز الديك فردى مستقل، عاطف جمال الدين رمز الغزال فردى مستقل، محمد شفيق عبدالله رمز القطار عن حزب مصر الديقراطى.


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مصر 365

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