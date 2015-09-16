بالأسماء.. 15 مرشحا يتنافسون على مقعدين بدائرة مركز منوف

ينشر اليوم السابع أسماء مرشحى دائرة مركز منوف بمحافظة المنوفية والبالغ عددهم 15 مرشحا يتنافسون على مقعدين، وهم أيمن معاذ مستقل رمز ساعة اليد، محمد مصطفى فارس حزب المحافظين رمز السجادة، محمود ريش حزب المصريين الأحرار رمز الطائرة فردى عن حزب المصريين الأحرار، على المسيدى حزب المصريين الأحرار رمز كرة القدم، عبد العظيم مقلد مستقل رمز الأسد، نبيل شاهين مستقل رمز الحصان، عبد الحليم مخلوف حزب النور رمز الفانوس، أمير الجزار حزب الوفد الجديد رمز النخلة.

كذلك منير الجنزورى حزب مصر بلدى رمز النافذة، أحمد فرحات مستقل رمز الأتوبيس، مصطفى كامل مستقل رمز التمساح، زكى مخلوف مستقل رمز الكف، أشرف شاهين مستقل رمز السفينة ،سامى أحمد الصباغ مستقل رمز المروحة، خالد بريك مستقل حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى رمز القطار.