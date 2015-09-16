قوات التحالف البرية فى اليمن تقترب من صنعاء

اقتربت قوات التحالف البرية بقيادة السعودية وقوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية فى اليمن اليوم الأربعاء من أطراف مدينة خولان، والتى تبعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة صنعاء.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) أن قوات التحالف والمقاومة الشعبية سيطرت على مواقع استراتيجية مهمة فى محافظتى مأرب والجوف، بالإضافة إلى شن غارات عنيفة أدت إلى انفجارات شديدة هزت أرجاء العاصمة صنعاء.

واستهدفت الغارات مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة فى حى التحرير وسط العاصمة، ومعسكر قوات الأمن المركزى، ومخازن الأسلحة فى تل عطان، ومعسكر الحفا، ومعسكر الفرقة المدرعة الأولى، وموقعا عسكريا بجوار السفارة السعودية بصنعاء.

وتعرض عدد من منازل قيادات الحركة الحوثية وأتباع الرئيس السابق على عبد الله صالح جنوب وغرب صنعاء لعدة غارات أدت لمقتل بعض المدنيين والقيادات المستهدفة.

ووصل صباح اليوم نائب الرئيس اليمنى ورئيس الحكومة خالد بحاح ومعه سبعة من وزراء الحكومة إلى مدينة عدن لترتيب الأوضاع الأمنية وأعمال الحكومة خلال الفترة المقبلة انطلاقا من مدينة عدن.

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