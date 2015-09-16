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نيوزويك: بريطانيا تفتح أبواب أكبر معرض تسليح أمام دول الشرق الأوسط

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نيوزويك: بريطانيا تفتح أبواب أكبر معرض تسليح أمام دول الشرق الأوسط نيوزويك: بريطانيا تفتح أبواب أكبر معرض تسليح أمام دول الشرق الأوسط
تلقى عدد من الدول من بينها والبحرين وأذربيجان وقطر وباكستان دعوة من البريطانية لإرسال وفود عسكرية لأكبر معرض تسليح، وفقا لتقرير من حملة مكافحة تجارة الأسلحة "سى ايه ايه تى".

وقالت المجلة إن هذا المعرض بدأت فعالياته أمس الثلاثاء فى لندن من أجل منح الوفد فرصة للتعرف على نماذج الأنظمة العسكرية لدى أكثر من الف و500 شركة.

ومعرض التسليح والدفاع الدولى- كما أطلق عليه- الذى عقد فى مركز إكسل بلندن، يأتى فى وقت الذى تقوم فيه الحكومة البرطيانية فى زيادة مبيعاتها العسكرية لدول الشرق الأوسط.

وكما أن إجمالى ثلثى مبيعات الأسلحة البريطانية تتجه للشرق الأوسط، حيث تعتبر أكبر مستورد للأسلحة.

ويقول المتحدث باسم حملة مناهضة تجارة الأسلحة الدولية سيمون هيل إن معرض الأسلحة سيعطى الفرصة لشركات التسليح لإبرام اتفاقيات مع أن الأنظمة، وصفها بأنها "أنظمة نازية."

وهناك بعض الدول الأخرى تم دعوتها من الحكومة البريطانية بما فيها عمان ونيجيريا والجزائر والإمارات العربية المتحدة، وأنجولا والأردن والمغرب وكازخستان والكويت. فيما وصل عدد إجمالى الدول المدعوة إلى 61 دولة.

ولم يتم دعوة روسيا بسبب العقوبات التى فرضتها عليها الدول الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية.
>وتتضمن الأسلحة المعروضة منتجات شركات بيونج ولوكهيد مارتن و"بى ايه اي". ويحتوى المعرض على 40 حناجا لعرض منتجات الدول الأخرى.

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مصر 365

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