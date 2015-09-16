اشتباكات بين محتجين ومدنيين يرفضون الإساءة لرئيس مجلس النواب اللبنانى

وقع اليوم الأربعاء، اشتباك بين المحتجين اللبنانيين على السياسات القائمة بالبلاد وبين مجموعة من المدنيين قالوا إنهم يرفضون الإساءة لرئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى.

وقال نشطاء أن المجموعة التى ادعت أنها تؤيد برى حطمت خيم المعتصمين أمام مبنى العاذرية (مقر وزارة البيئة اللبنانية وعدد من الوزارات الأخرى). واتهم النشطاء الأمن اللبنانى بعدم حماية المعتصمين بما يكفى، فى ظل حالة من الفوضى تسود المنطقة. وحضرت قوى الأمن اللبنانية بعد نهاية الأحداث وساط هتافات سلبية من قبل المعتصمين.

على صعيد آخر..اعتصم عدد من النشطاء اللبنانيين أمام ثكنة تابعة لقوى الأمن الداخلى احتجاجًا على توقيف 33 شخصًا خلال الاشتباكات التى وقعت، اليوم فى وسط بيروت.

وتلا محامى ممثل للمحتجين أسماء الموقوفين الثلاثة والثلاثين، موضحًا أن بينهم اثنين مصابين.

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