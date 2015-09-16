أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

اشتباكات بين محتجين ومدنيين يرفضون الإساءة لرئيس مجلس النواب اللبنانى

Google+ Print
اشتباكات بين محتجين ومدنيين يرفضون الإساءة لرئيس مجلس النواب اللبنانى اشتباكات بين محتجين ومدنيين يرفضون الإساءة لرئيس مجلس النواب اللبنانى
وقع اليوم الأربعاء، اشتباك بين المحتجين اللبنانيين على السياسات القائمة بالبلاد وبين مجموعة من المدنيين قالوا إنهم يرفضون الإساءة لرئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى.

وقال نشطاء أن المجموعة التى ادعت أنها تؤيد برى حطمت خيم المعتصمين أمام مبنى العاذرية (مقر وزارة البيئة اللبنانية وعدد من الوزارات الأخرى). واتهم النشطاء الأمن اللبنانى بعدم حماية المعتصمين بما يكفى، فى ظل حالة من الفوضى تسود المنطقة. وحضرت قوى الأمن اللبنانية بعد نهاية الأحداث وساط هتافات سلبية من قبل المعتصمين.

على صعيد آخر..اعتصم عدد من النشطاء اللبنانيين أمام ثكنة تابعة لقوى الأمن الداخلى احتجاجًا على توقيف 33 شخصًا خلال الاشتباكات التى وقعت، اليوم فى وسط بيروت.

وتلا محامى ممثل للمحتجين أسماء الموقوفين الثلاثة والثلاثين، موضحًا أن بينهم اثنين مصابين.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365