الحكومة اليمنية تنقل مقرها من الرياض إلى عدن

أعلنت الحكومة اليمنية رسميًا نقل مقرها من العاصمة السعودية الرياض إلى مدينة عدن اليمنية، وذلك وفق ما أفادت به قناة "العربية" فى خبر عاجل لها اليوم الأربعاء.

جدير بالذكر وصول نائب الرئيس اليمنى رئيس الوزراء خالد بحاح، وعدد من وزراء حكومته إلى مدينة عدن فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وكان بحاح وسبعة من أعضاء حكومته غادروا الرياض فجر اليوم بشكل مفاجئ إلى مدينة عدن لاستئناف أعمال الحكومة من الداخل اليمنى بعد خمسة أشهر على وجودها فى العاصمة السعودية الرياض. ويأتى هذا التطور عقب لقاء عقده الرئيس عبد ربه منصور هادى أمس فى الرياض مع قيادة المقاومة الشعبية فى عدن .

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