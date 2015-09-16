الشعب الليبى يحتفل بإحياء الذكرى الـ84 لاستشهاد عمر المختار

احتفل الشعب الليبى، اليوم الأربعاء، "بيوم الشهيد" وإحياء الذكرى الرابعة والثمانين لاستشهاد رمز الجهاد الليبى شيخ الشهداء "عمر المختار"، الذى قاد معارك الجهاد والتضحية فى سبيل تحرير الوطن من براثن الاستعمار الإيطالى لعقدين من الزمان.إعلان - Ads إعلان - Ads
ففى مثل هذا اليوم 16 سبتمبر من كل عام يستذكر الليبيون ومعهم عشاق الحرية فى مختلف أنحاء العالم معانى التضحية والفداء التى أظهرها الشيخ البطل عمر المختار فى محاربة الأعداء ولم يساوم ولم يهادن الاحتلال الإيطالى، حتى وقع فى الأسر.
وأقدمت الحكومة الإيطالية فى ذلك الوقت على منحه أكبر شهادة تاريخية بتنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق شيخ جاوز السبعين من العمر أمام جماهير الشعب الليبى بمدينة سلوق، حيث لاقى هذا الفعل الشائن استهجان الكثير من شعوب العالم العربى والإسلامى والمسيحى أيضاً.
ففى مثل هذا اليوم 16 سبتمبر من كل عام يستذكر الليبيون ومعهم عشاق الحرية فى مختلف أنحاء العالم معانى التضحية والفداء التى أظهرها الشيخ البطل عمر المختار فى محاربة الأعداء ولم يساوم ولم يهادن الاحتلال الإيطالى، حتى وقع فى الأسر.
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