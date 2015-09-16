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دعوة للاعتصام أمام مقر الحكومة اللبنانية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين

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دعوة للاعتصام أمام مقر الحكومة اللبنانية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين دعوة للاعتصام أمام مقر الحكومة اللبنانية للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين
دعت حملة "طلعت ريحتكم" وغيرها من حملات ما يعرف بـ"الحراك الشعبي اللبناني" إلى الاعتصام بدءا من اليوم أمام مقر اللبنانية للمطالبة بإطلاق سراح كافة الموقوفين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ 22 أغسطس الماضى.

ودعا ممثلون لحملات الحراك -فى مؤتمر صحفي عقدوه اليوم الأربعاء- إلى الانتقال لساحة رياض الصلح أمام مقر الحكومة اللبنانية لبدء الاعتصام، مؤكدين أن أحد أهم مطالبهم هو الكف عن الملاحقة القانونية للنشطاء والمتظاهرين، والتعبير عن الرفض لأي مساس بحرية التظاهر.

من جانبها، أكدت قوى الأمن الداخلي اللبناني -في بيان مقتضب- أن "حرية التعبير عن الرأي تكون بالوسائل السلمية وليس بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة أو الخاصة".

على صعيد آخر.. قامت قوات الأمن اللبنانية بالفصل بين المحتجين والمعتصمين من جهة وبين مدنيين يحتجون على الإساءة لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري والذين تزايد عددهم أمام مقر وزارة البيئة اللبنانية.
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مصر 365

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