انتبه لكمية الملح فى طعامك..السم الأبيض يخزن الماء بجسمك ويسبب زيادة الوزن

مرضى الكبد وارتفاع ضغط الدم أو للنساء فى فترة الحمل أو من يعانون من الاضطرابات الهرمونية، قائمة من الأمراض وغيرها يحذر فيها الأطباء من الإسراف فى إضافة الملح إلى الطعام.

ولكن تبعا لرأى الدكتور خالد يوسف، أخصائى السمنة والنحافة، فالأمر لا ينحصر فقط على المرضى والحالات الصحية الخاصة، بل يمتد إلى ما هو أكثر شمولا، فأضرار الملح تصيب متناوليه بشكل عام، وبصرف النظر عن إصابتهم بالأمراض من عدمه.

ويسرد د. خالد الأضرار الصحية الناتجة عن الإسراف فى إضافة الملح إلى الطعام وأهمها:

>- زيادة نسبة تخزين الماء بالجسم: فتناول الطعام الغنى بالملح يدفع الجسم إلى الشعور بالعطش وتناول المزيد من المياه وتخزينها مما يعمل على زيادة الوزن بشكل زائف.

- تناول الطعام المضاف إليه قدر كبير من الملح يرفع الرغبة والشهية لتناول مزيد من الطعام، وخاصة الحلوى والسكريات، وبالتالى يؤدى ذلك إلى اكتساب المزيد من الوزن وتخزين الدهون بالجسم.

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