لو مريض سكر.. تعرف على تأثيرات المرض على العين وكيفية علاجها

أرسلت قارئة تقول "إنها مصابة بمرض السكر، وتريد أن تعرف تأثيره على العين وكيفية تجنب هذه التأثيرات الضارة؟".

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور خالد قطب استشارى طب وجراحة العيون وزميل كلية الجراحين الملكية، أن العين تعتبر من أهم وأكثر المناطق تأثرا بمرض السكر، حيث تتعرض لمجموعة من المشاكل أهمها وأخطرها الاعتلال الشبكى السكرى والمياه البيضاء، هذا بالإضافة إلى التهابات الجفون والأكياس الدهنية وجفاف العين.

وأكد استشارى الطب وجراحة العيون أن مشكلة إصابة العين بالاعتلال الشبكى السكرى، الأكثر انتشارا بين مرضى السكر، ويتم تحديد العلاج المناسب للمريض على أساس مرحلة الاعتلال الشبكى السكرى، وعلى أساس حدة الإبصار.

وأضاف "قطب" أنه يتم الاختيار ما بين البدائل المتاحة فى العلاج إما عن طريق الليزر أو الحقن أو إجراء جراحة على أساس نتائج الفحص الطبى للعين والفحوصات التى يتم عملها من أشعة بالصبغة على قاع العين، وأشعة مقطعية على الشبكية.

ونصح "قطب" مرضى السكر باتباع نظام غذائى منظم، مع ممارسة الرياضة وخفض الوزن والمحافظة على نسب السكر المنضبطة فى الدم، وعمل فحص دورى على قاع العين لحماية العين بوجه خاص والجسم بوجه عام من التعرض لمشاكل الإصابة بمرض السكر.