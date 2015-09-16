محافظة أسيوط تطرح لحوم بسعر 55 جنيه للكيلو خلال عيد الأضحى

استعدت محافظة أسيوط لاستقبال عيد الأضحى المبارك حيث تم طرح كميات كبيرة من اللحوم البلدية من خلال شوادر أقامتها المحافظة بسعر 55 جنيه للكيلو فضلاً عن توفير السلع التموينية وزيادة حصة المحافظة من اسطوانات البوتاجاز.

من جانبه شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط على رؤساء المراكز والأحياء ومديري مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة على مدار 24 ساعة لتلافي صور الغش بكافة أنواعه ومراقبة الأسعار ومدى مناسبتها للقدرة الشرائية للمواطنين وملاحقة التجار الجشعين فضلاً عن متابعة صرف السلع الغذائية من خلال شركات الجملة والبدالين التموينين والتي تصرف على البطاقة التموينية كما قرر تشكيل لجان للمرور على المخابز ومطاحن القطاع العام والخاص لمتابعة التشغيل الكامل والتأكد من إنتاج دقيق مطابق للمواصفات ومدى كفاية الأرصدة.

فيما أوضح صالح عبد الله وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى ووقف الإجازات لكافة العاملين بالمديرية والإدارات الفرعية وتم التنبيه على كافة المسئولين بالتواجد في أماكن عملهم وخاصة أثناء فترة العيد وإلغاء كافة الإجازات مشيراً إلى فتح جميع المجازر الحكومية والسلخانات بمدن ومراكز المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين من ذبح الأضاحي فضلاً عن ضرورة تواجد الأطباء البيطريين والعاملين ونظافة المواقع المخصصة للذبح والتأكد من صلاحيتها لضمان الحفاظ على سلامة اللحوم من التلوث.

وأضاف “صالح” أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمراقبة الأسواق تعمل على مدار 24ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أجازة العيد تم ربطها مع غرف العمليات بجميع الإدارات التموينية على مستوى المحافظة مؤكداً على التنسيق بين الطب البيطري والصحة لتكثيف الحملات على الأسواق والمجازر وكذلك التنسيق مع (مشروع الثروة الحيوانية ومنافذ القوات المسلحة والشركة المصرية لتجارة الجملة) لزيادة المعروض من اللحوم والحفاظ على الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين من الأضاحي بـ (شوادر ومنافذ القوات المسلحة ، شوادر المحافظة ، منافذ الشركة المصرية لتجارة الجملة ، فروع الجمعية التعاونية الاستهلاكية) .

وأشار وكيل وزارة التموين بأسيوط أنه تم طرح كميات من اللحوم البلدية بسعر 55 جنيه للكيلو عن طريق مشروع الثروة الحيوانية من خلال 5 منافذ بمدينة أسيوط وأحياءها المختلفة والوحدات المحلية تحت إشراف الرقابة التموينية والطب البيطري والصحة مشيراً إلى طرح لحوم مستوردة مبردة “سودانية” بفروعها بـ40جنيه للكيلو ودواجن مدعمة “برازيلي” بسعر الكيلو 19كيلو ، وكذلك عدد من السلع الغذائية منها الأرز سائب ومعبأ بسعر 4 الى 5 جنيه للكيلو ، ومكرونة سائبة ومعبأة بسعر 3.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو ، ودقيق فاخر بـ 3.5جنيه إلى 5جنيهات للسائب والمعبأة حسب النوع خاصة مع انتشار 15مطحن منتشرة بالمدن الصناعية ، والسكر بـ 4.5 إلى 5جنيه للكيلو فضلاً عن المقررات التموينية المقررة بموجب البطاقة التموينية كمخصصات تموين .

وعن الخضر والفاكهة قال أن جميع المنتجات متوافرة بالأسواق وأسعارها تتناسب مع جميع الدخول ومعلن عنها وتم التنبيه على التجار بالالتزام بالأسعار الاسترشادية الواردة من الوزارة وحال المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية مضيفاً أنه تم طرح كميات إضافية من اسطوانات البوتاجاز لمواجهة الاستهلاك خلال العيد وتشديد الرقابة لمنع حدوث اختناقات كما جاري التنسيق مع الشركات لتغطية المناطق المحرومة من خلال منافذها المنتشرة بكافة أنحاء المحافظة وسيتم التوزيع تحت اشراف مفتشي التموين وفقاً للأسعار المحددة بالاضافة إلى التشغيل الكامل وبأعلى كفاءة لجميع الآلآت وماكينات المطاحن وأجهزتها وكذلك التأكد من إنتاج دقيق بلدي 82% جيد ومطابق للمواصفات القانونية.