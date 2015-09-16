خبراء: إندماج مليون لاجئ سيكون شرط أساسي لإنعاش إقتصاد ألمانيا

أجرت وكالة ” بلومبرج ” الأمريكية إستطلاع رأي لخبراء إقتصاديين، و قدر قالوا أنهم يعتقدون أن اللاجئين المهاجرين إلى ألمانيا سيساهمون في تعويض.

ويرى الخبراء، أن إندماج نحو مليون لاجئ في المجتمع الألماني سيكون شرطاً أساسياً لإنعاش الإقتصاد الألماني، كما قلل الخبراء من شأن تأثير هؤلاء اللاجئين في المدى القصير على معدلات النمو الإقتصادي.

و أفادت ” روسيا اليوم “، أن توقع أندرياس ريس الخبير في مصرف”يوني كريديت” أن يساعد الإنفاق الحكومي على اللاجئين على نمو الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بغضون عام ونصف إلى 0.3%، وبنسبة 1.7% بحلول عام 2020، في حال نجاح إدماج المهاجرين في سوق العمل، هذا وتبذل ألمانيا كل ما في وسعها لتسريع مشاركة القوة العاملة الجديدة في سوق العمل الذي يعاني من نقص الأيدي العاملة.

وكان وزير الإقتصاد والطاقة الألماني زيجمار جابرييل، أعلن مطلع الأسبوع الجاري أن ألمانيا يمكن أن تستقبل نحو مليون لاجئ خلال العام الحالي، بعدما كانت تتوقع 800 ألف لاجئ.

وأشارت “بلومبرج” الي أن ألمانيا استقبلت أكثر من 12 مليون لاجئ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ساهموا في نمو الإنتاج وزيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الهامة.