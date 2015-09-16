قنا تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أكد السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا أن الأجهزة التنفيذية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مركز ومدينة ومديريات الخدمات لتلقي أية شكاوى أو بلاغات من المواطنين خلال أيام العيد والعمل على حلها فورا.

وأكد محافظ قنا انه تم تكليف مديرية الأوقاف بتجهيز الساحات البالغ عددهم 75 ساحة لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك كما تم تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة بواقع 150 إمام وخطيب من العاملين بالأوقاف لإلقاء خطبة صلاة العيد ، كما تم التنبيه على كافة مجالس المدن لتجهيز المنتزهات العامة وكورنيش النيل لاستقبال أبناء قنا مع تكثيف التواجد الأمني واستعداد شرطة المسطحات المائية وتكثيف الخدمات المرورية بجميع المنافذ والطرق بالمحافظة ليستمتع المواطنين بقضاء عيد أضحي سعيد .

وأوضح انه تم التنسيق بين وزارة الشباب والأوقاف والتنمية المحلية والصحة لبدء حملة جمع جلود الأضاحي لصالح مرضي فيروس ( c ) داعيا المواطنين إلي التبرع بجلود الأضاحي لأقرب مركز شباب أو وحدة محلية مع تسليم المتبرع إيصال رسمي مخصص لهذا الغرض علي أن تقوم الوحدة المحلية بالقيام بعملية البيع بالطرق القانونية وتحويل القيمة إلي الديوان العام لمحافظة قنا للمساهمة في علاج مرضي فيرس ( c ) .

وأشار محافظ قنا انه تم التأكيد علي توافر كافة الأدوية اللازمة وخصوصًا أدوية الإسعاف والطوارئ واسطوانات الأكسجين وتوفير الأمصال والطعوم العلاجية والوقائية بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة لمواجهة أي ظروف طارئة مؤكدا علي ضرورة التواجد الدائم للأطباء وأعضاء هيئة التمريض مع تكليف إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالمرور علي أقسام الاستقبال والطوارئ لضمان حسن سير العمل مضيفا انه تم تشكيل لجنة مراقبة الأغذية داخل بندر قنا للمرور علي المنشاءات الغذائية طوال أيام عيد الأضحى المبارك كما تم تشكيل لجنة فرعية بكل إدارة صحية مكونة من مفتشي الأغذية للمرور علي المحلات وأماكن بيع السلع الغذائية المقدمة للمواطنين .

وشدد على ضرورة التواجد الدائم لمفتشى التموين وتكثيف الحملات التموينية على الأسواقوالمخابز للتأكد من تشغيلها وتوفير الخبز للمواطنين والاطمئنان على توافر أسطوانات البوتاجاز ومراقبة محطات الوقود والتأكد من توافر السلع المدعمة بالأسواق ومتابعة أسعار اللحوم والسلع الضرورية للمواطنين وتحرير المحاضر للمخالفين.

وأوضح انه سيتم تزويد جميع المجازر علي مستوي مراكز المحافظة التسعة بأطباء بيطريين إضافيين لمواجهة الأعداد المتزايدة من المذبوحات خلال العيد وللتأكد من مدى صلاحية اللحوم وذبحها داخل المجازر الحكومية ومراعاة النواحي الصحية .

وأضاف الهجان أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة من مديريات التموين والطب البيطرى والصحة للمرور على الأسواق للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة والتأكد من ذبحها داخل المجازرالحكومية والاطمئنان على صلاحية كافة السلع الغذائية المعروضة بالأسواق كما سيتم تشكيل حملات تستهدف محلات بيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وضبط وإعدام ما هو غير صالح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .