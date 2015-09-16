«الكهرباء»: قد نضطر لتخفيف الأحمال في قنا وأسوان بسبب العاصفة الترابية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنها قد نضطر إلى تخفيف بعض الأحمال في بعض المناطق حتى يوم الجمعة، وخاصة مناطق جنوب قنا وسلوا والنقرة بأسوان، بسبب ما أسفرت عنه العاصفة الترابية الشية التي تعرضت لها أبراج الكهرباء في هذه المناطق.

وأوضحت الوزارة – في بيان اليوم الأربعاء – أن التخفيف سيكون في حدود حوالي 60 ميجاوات في الفترات الصباحية، ويصل الى 170 ميجاوات خلال الذروة المسائية، وذلك لمدة نصف ساعة تبادليا بمعرفة مركز تحكم نجع حمادي.

ونوهت بأن هذا الإجراء يأتي بعد تعرض منطقة نجع حمادي لعاصفة ترابية شديدة مساء أول أمس الاثنين… واستمرارا لأعمال تركيب ثلاثة أبراج جهد فائق 220 ك.ف. بدلا من تلك التي انهارت جراء سوء الأحوال الجوية، حيث تسبب ذلك في انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق، وقد تمت إعادة التغذية الكهربائية تدريجيا وجزئيا.. ونظرا لأن المصادر البديلة لا تتحمل جميع الأحمال.

وأكدت الوزارة على استقرار الشبكة الكهربائية بوجه عام وعدم وجود عجز في الإنتاج بل يتوفر فاض بحوالي 2500 ميجاوات.

كما كررت الوزارة اعتذارها عن ذلك وأكدت مواصلة العمل لإزالة آثار ما حدث، بل وإنها تعمل على تطوير شبكة النقل في الوجه القبلي لمواجهة هذه الظروف واستيعاب إنتاج محطات التوليد الجديدة.