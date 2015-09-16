الأمن يكشف غموض العثور على جثة رضيع بمنشأة ناصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في كشف غموض العثور على جثة طفل ملقاة بمنطقة تجميع القمامة.

> كان قسم شرطه منشأة ناصر تلقى بلاغًا من المواطن أسامة بدر أحمد 50 سنة صاحب محل بمنطقه الطاهرة، يفيد فيه بعثور محسن زاهى لبيب 26 سنة جامع قمامة على جثة طفل حديث الولادة بمنطقة تجميع القمامة بمزلقان .

> بالإنتقال عثر على جثة طفل ذكر حديث الولادة وبمناظرته تبين أن الحبل السري مربوط ولا توجد إصابات ظاهرية، تم نقل الجثة لمشرحة النيابة وتولت النيابة العامة التحقيق.

> أسفرت جهود البحث الي مشاهدة ” آ .ح .ت” سن 22 ربة منزل أثناء تخليها عن الطفل بمكان العثور.

> باستهدافها أمكن ضبطها ،وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة، وأضافت بأنها ارتبطت بأحد الأشخاص ومقيم دائرة قسم شرطة مصر الجديدة وإن المذكور عاشرها معاشرة الأزواج وعقب ولادة الطفل قامت بالتخلي عنه بمنطقة العثور.

> تحرر عن ذلك ملحقاً للمحضر الأصلي، وتولت النيابة العامة التحقيق

;