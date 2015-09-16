دفاع بديع يشتكون القاضي لمنع الزيارة عنه والتواصل مع باقي المتهمين

اشتكى فريق الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الإسماعيلية”، المستشار سعيد عابدين، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، على إعتبار أنهم ممنوعين عن زيارة المرشد العام لجماعة الإخوان، سواء بداخل المحكمة أو بمحبسه المودع به.

ونقل المحامي خالد بدوي شكوى الدفاع وما تبادر إليهم من ضيقٍ بالغ، بسبب منعهم من التواصل مع المتهمين جميعهم، وهو ما عقب عليه عضو الدفاع قائلًا لرئيس المحكمة: “أود أن أشكو الدنيا كلها إليك بسبب ذلك الأمر”.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين .

وأحال المستشار هشام حمدي المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، القضية، في شهر سبتمبر الماضي إلى محكمة الجنايات، حيث نسبت إلى المتهمين من الأول وحتى الرابع والثلاثين تهم تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية، وتعريض السلم العام للخطر، وأن الغرض من التجمع كان لإرتكاب جرائم الإعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.