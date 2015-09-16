النيابة : السياح المكسيك حصلوا على تصريح بعمل رحلة سفاري

استكمل المستشار ياسر التلاوي المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة، في واقعة مقتل 12 بينهم 8 من دولة المكسيك وإصابة 11 آخرين بينهم سيدة أمريكية و6 مصابين من دولة المكسيك، في حادث الواحات.

وقال السياح المكسيك المصابين في التحقيقات إنهم حصلوا من شركة السياحة على ترخيص بعمل شركة سفاري، وتوجهوا بصحبة مرشد لمنطقة الواحات، أثناء سيرهم فوجئوا بالرصاص يحيط بهم من كل جانب، ولكن السائق تمكن من إنزالهم ولكنهم أصيبوا بحروق.

وطلبت النيابة من وزارتي الخارجية والسياحة بيانات القتلى والمصابين الأجانب لتصرح بتسليم جثث المتوفين لسفارة دولة المكسيك.

وكشفت التحقيقات أن القتلى كانوا لا يحملون بطاقات هوية ولم يستدل على أسمائهم. وانتقل محمد يسري رئيس نيابة أول أكتوبر إلى مستشفى دار الفؤاد لاستكمال مناقشة المصابين واستعان بمترجم.

واستمعت النيابة إلى أقوال الضابطين اللذين غادرا المستشفى أمس، وقالا إنهما كانا ضمن قوة أمنية مكلفة لضبط وكر للإرهابيين ولكن الإرهابيين أطلقوا على الرصاص مما تسبب في إصابتهما.