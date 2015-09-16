السعودية تعلن القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم «داعش» بالرياض ومحافظة «ضرما»

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، القبض على خلية لتنظيم داعش موزعة بين العاصمة الرياض ومحافظة ضرما (جنوب العاصمة)، وذلك في عمليتين أمنيتين نفذتهما الوزارة بالتزامن.

> وأوضح البيان أنه نتج عن ذلك القبض على شقيقين وهما احمد سعيد جابر الزهراني( ٢١ سنة)، ومحمد سعيد جابر الزهراني(١٩ سنة).، وذلك في العملية الأمنية التي نفذت في حي المونسية في الرياض.

> وشرح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في البيان كيفية تم ذلك والذي بدأ بتوفر معلومات عن تحركات مريبة لمجموعة من الاشخاص في موقعين مختلفين بمنطقة الرياض الاول بحي المونسية ، وكان عبارة عن وحدة سكنية ، والثاني عبارة عن استراحة بمحافظة ضرما، وتبين من عمليات الرصد الميداني لتحركات أولئك المشبوهين ما دلل على خطورة وضعهم و وجود اسلحة بحوزتهم ، الامر الذي استدعى سرعة القبض عليهم”.

> وأضاف اللواء منصور : “قامت الجهات الامنية في تمام الساعة السادسة من مساء أمس (الثلاثاء) باخلاء المساكن الجاورة للموقع الاول وتطويقه بشكل كامل فما كان من المتواجدين فيه وعددهم شخصين الا ان قاما اثناء ذلك باطلاق النار والقاء قنابل يدوية تجاه رجال الامن فتم الرد عليهم بما يتناسب مع الموقف وبما يحيد خطرهما وتم القبض عليهما”.

> وأشار إلى “اما الموقع الثاني فكان عبارة عن استراحة في محافظة ضرما وعندما شعر من بداخلها عبر كاميرات المراقبة ببداية تواجد رجال الامن خرجوا منها على سيارة من نوع ( تويوتا شاص) تحمل لوحات عمانية مزوره وقاموا باطلاق النار بكثافة عالية على رجال الامن فتم الرد عليهم واعطاب سيارتهم وتمكنوا من الاستيلاء على سيارة احد المواطنين بالقوه والفرار بها من الموقع واقتضت سلامة الماره فيه مطارتهم خارجه، ولاتزال عملية تعقبهم وقبضهم قائمه حتى الان”.

> وزاد ” وقد اسفرت عمليات تفتيش الموقعين، ففي الموقع تم ضبط 402 ألف ريال و 101، و 5500 دولار أميركي، وثلاثة أسلحة رشاش مع كمية من الذخيرة، و 36 مخزن سلاح رشاش مجهزة بالذخيرة، و 2848 طلقة، و ثلاثة مسدسات، وخمسة قنابل يدوية، و 10 مخازن مسدسات، وحقيبة تنظيف سلاح ولوحة سيارة، وعدد من أجهزة الجوال وأجهزة حاسب محمول، وجهاز طباعة لتزوير بطاقات الهويه مع جهاز للتغليف، وعدداً من البطاقات الهوية يشتبه بأنها مزورة، وجهاز ماسح ضوئي، و كاميرات مراقبة، وقصاصات ورقية عبارة عن رسم كروكي لمواقع مستهدفة، جعب عسكرية لحمل مخازن الاسلحة”.

> وأوضح اللواء منصور أنه تم الضبط في الموقع الثاني ” (حزام ناسف) مجهز بالموادالمتفجره ضبط داخل السياره الشاص وتم ابطاله، معمل يستخدم لتصنيع المواد المتفجره ويجري حاليا التعامل مع محتويات المعمل والاستراحه من اسلحه ومتفجرات”.