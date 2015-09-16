أخبار عاجلة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
8 الصبح - لقاء مع مصممة الأزياء ريهام سيف حول أزياء الصيف والألوان والتطريز -
السادات عن زيارة السيسي لواشنطن: نهاية واضحة لنظرية المؤامرة الأمريكية -
فيديو| عبدالغفار: أطالب باستراتيجة أمنية عربية لمحاربة الإرهاب -
«الري» ترسل قانون الموارد المائية الجديد لمجلس الوزراء -
وزير الإسكان: تطوير 1300 بيت للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج -
الموافقة على قرض كويتي لتمويل محطة كهرباء جنوب حلوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الخارجية السعودى: الأسد انتهى وسيرحل "عاجلا أم آجلا"

Google+ Print
وزير الخارجية السعودى: الأسد انتهى وسيرحل "عاجلا أم آجلا" وزير الخارجية السعودى: الأسد انتهى وسيرحل "عاجلا أم آجلا"
أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن (الرئيس السوري) بشار الأسد سيرحل عن الحكم في دمشق سواء كان عاجلا أم آجلا لأنه انتهى.

وقال الجبير، في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية التعاون الخليجي في الرياض الليلة الماضية إنه " عاجلا أم آجلا سوريا بلا بشار الأسد الذي انتهى فيها".

وأعرب الجبير عن أمله ان يكون هناك حل سياسي للازمة في سوريا، وقال " فيما يخص طريقة التوصل إلى الحل "إن لم يستجب الأسد للحل السياسي، فإنه سيبعد عن طريق حل عسكري"، مؤكدا أن "المسألة مسألة وقت"، معربا عن أمله أن "يكون الحل سياسيا حقنا للدماء".

وأشار الجبير إلى أن تصريحات الروسية فيما يخص تدخلاتها في سوريا معروفة منذ زمن بعيد، واصفا التصريح في هذا الأمر بأنه هو نوع من التصعيد.

وقال الجبير "كان معروفا التواجد الروسي في سوريا قبل التصريحات ونحن نعتقد أن هذا تصعيد، وفيما يتعلق بسوريا والوضع القائم فمن المعروف أن بشار الأسد فاقد للشرعية، ولا مستقبل لسوريا بوجوده".

وقال الجبير" إذا لم يحقق الحل السياسي المبني على مبادئ جنيف 1 أهدافه، الساعية إلى إنشاء مجلس انتقالي يهيئ سوريا لمستقبل أفضل بدون بشار الأسد، فان الحل سيكون عسكريا ".

وأكد الجير أن "الخيار العسكري لا يزال قائما والمعارضة السورية مازالت تواجه الأسد بفاعلية أكبر مع مرور الزمن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"