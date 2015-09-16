وزير الخارجية السعودى: الأسد انتهى وسيرحل "عاجلا أم آجلا"

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن (الرئيس السوري) بشار الأسد سيرحل عن الحكم في دمشق سواء كان عاجلا أم آجلا لأنه انتهى.

وقال الجبير، في تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع وزراء خارجية التعاون الخليجي في الرياض الليلة الماضية إنه " عاجلا أم آجلا سوريا بلا بشار الأسد الذي انتهى فيها".

وأعرب الجبير عن أمله ان يكون هناك حل سياسي للازمة في سوريا، وقال " فيما يخص طريقة التوصل إلى الحل "إن لم يستجب الأسد للحل السياسي، فإنه سيبعد عن طريق حل عسكري"، مؤكدا أن "المسألة مسألة وقت"، معربا عن أمله أن "يكون الحل سياسيا حقنا للدماء".

وأشار الجبير إلى أن تصريحات الحكومة الروسية فيما يخص تدخلاتها في سوريا معروفة منذ زمن بعيد، واصفا التصريح في هذا الأمر بأنه هو نوع من التصعيد.

وقال الجبير "كان معروفا التواجد الروسي في سوريا قبل التصريحات ونحن نعتقد أن هذا تصعيد، وفيما يتعلق بسوريا والوضع القائم فمن المعروف أن بشار الأسد فاقد للشرعية، ولا مستقبل لسوريا بوجوده".

وقال الجبير" إذا لم يحقق الحل السياسي المبني على مبادئ جنيف 1 أهدافه، الساعية إلى إنشاء مجلس انتقالي يهيئ سوريا لمستقبل أفضل بدون بشار الأسد، فان الحل سيكون عسكريا ".

وأكد الجير أن "الخيار العسكري لا يزال قائما والمعارضة السورية مازالت تواجه الأسد بفاعلية أكبر مع مرور الزمن".