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وزارة الدفاع بطرابلس:لن نسمح بانتشار التشكيلات المسلحة إلا بأوامر عسكرية

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وزارة الدفاع بطرابلس:لن نسمح بانتشار التشكيلات المسلحة إلا بأوامر عسكرية وزارة الدفاع بطرابلس:لن نسمح بانتشار التشكيلات المسلحة إلا بأوامر عسكرية
أكدت وزارة الدفاع بحكومة طرابلس، "أنها ستواجه بحزم كل من تسول له نفس العبث بتضحيات الشهداء والمساس بأمن واستقرار ليبيا عامة والعاصمة طرابلس خاصة، والتى تضم مؤسسات الدولة الليبية والتى هى ملك لكل الليبيين ".

واعتبرت الوزارة فى بيان لها اليوم، "كل من يحاول السيطرة على مؤسسات الدولة خارج نطاق الشرعية، ومشاركا مع القوة المضادة للثورة".

وقالت وزارة الدفاع، إنها لن تسمح بانتشار التشكيلات المسلحة إلا بأوامر عسكرية صادرة عن القائد الأعلى للجيش ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة، وفق التسلسل العسكرى المنصوص عليه قانونا.

وشددت على أن تبعية أى تشكيل عسكرى يجب أن تكون للمناطق العسكرية ووفق القرارات الصادرة بالخصوص، وأن أى تجمع خارج الشرعية يعرض من شارك فيه للعقوبات القانونية الصارمة.

وفى سياق متصل، دعت الوزارة المبعوث الأممى إلى ليبيا برناردينيو ليون ألا يتجاوز المهام الموكلة إليه، والتى تتمثل فى رعاية المفاوضات القائمة بين الأطراف الليبية ودعمها من الناحيتين الفنية واللوجستية.
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