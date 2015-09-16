السفير السعودى يقيم حفل عشاء تكريما لمندوبى تونس والكويت لانتهاء مدة عملهما

أقام السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين فى مصر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية وعميد السلك الدباوماسى العربى، حفل عشاء مساء أمس الثلاثاء، بمنزلة تكريما للسفيرين، محمود الخميرى، سفير تونس فى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، والسفير عزيز الديحانى، مندوب دولة الكويت لدى الجامعة العربية، لانتهاء مدة عملهما كمندوبين لدولهما دائمين لدى الجامعة العربية.

حضر الحفل سفراء الدول العربية وزوجاتهم، والسفير طارق عادل، مساعد وزير الخارجية المصرى للشئون العربية، والسفير طارق القونى، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية.

كما شارك فى حفل العشاء السفير ناصر حمدى، المرشح لمنصب سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.



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السفير قطان يصافح السفير التونسى



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السفير قطان يرحب بضيوفه السفراء العرب



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السفير قطان يهدى السفير التونسى درع تكريم



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السفراء العرب يرحبون بكلمات ترحيب السفير قطان لهم



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السفير قطان يهدى السفير عزيز الديحانى درع تكريم



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زوجات السفراء العرب فى مصر



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قرينة السفير قطان تتوسط زوجات السفراء العرب



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السفراء العرب يستمهون للسفير التونسى



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السفير التونسى يواصل حديثة للسفراء العرب



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السفراء العرب يستمعون لحديث مندوب الكويت