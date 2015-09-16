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السفير السعودى يقيم حفل عشاء تكريما لمندوبى تونس والكويت لانتهاء مدة عملهما

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أقام السفير أحمد قطان، سفير خادم الحرمين الشريفين فى ومندوب المملكة العربية الدائم لدى جامعة الدول العربية وعميد السلك الدباوماسى العربى، حفل عشاء مساء أمس الثلاثاء، بمنزلة تكريما للسفيرين، محمود الخميرى، سفير تونس فى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، والسفير عزيز الديحانى، مندوب دولة الكويت لدى الجامعة العربية، لانتهاء مدة عملهما كمندوبين لدولهما دائمين لدى الجامعة العربية.

حضر الحفل سفراء الدول العربية وزوجاتهم، والسفير طارق عادل، مساعد وزير الخارجية المصرى للشئون العربية، والسفير طارق القونى، مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية.

كما شارك فى حفل العشاء السفير ناصر حمدى، المرشح لمنصب سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية.

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