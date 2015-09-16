وكالة الأمم المتحدة للاجئين: لا يوجد عناصر داعشية بين لاجئى سوريا

أصدرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين بيانًا ينفى تصريحات وزير التعليم اللبنانى الذى زعم تسلل عناصر داعشية بين اللاجئين السوريين فى المخيمات والمهاجرين إلى القارة الأوروبية، وفقًا لما نشره موقع الصحيفة البريطانية الإندبندنت الأربعاء.

وكان وزير التعليم اللبنانى "إلياس بو صعب" قد زعم بوجود مقاتلين بصفوف التنظيم داعش ضمن اللاجئين السوريين بنسبة 2% أى واحد ضمن كل 50 لاجئًا، وذلك أثناء رفقته لزيارة رئيس الوزراء البريطانى "ديفيد كاميرون" لمخيمات اللاجئين السوريين بلبنان والأردن، محذرًا الأخير من خطورة تسلل عناصر من التنظيم المسلح إلى القارة الأوروبية.

ولم يؤكد "بو صعب" مزاعمه قائلا إن "إحساسه" يقول له إن هناك متسللين من تنظيم داعش مع لاجئى سوريا المتجهين إلى أوروبا عبر تركيا واليونان، مدعيًا أنهم متواجدون أيضًا بمخيمات اللاجئين السوريين بلبنان وأنهم يختلفون عن باقى اللاجئين بتوحد أزيائهم، زاعمًا اختطافهم لجنود لبنانيين أثناء إقامتهم بالمخيمات قبل ذلك.

ونفت متحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة للاجئين مزاعم وزير التعليم اللبنانى رافضة مثل تلك التصريحات التى تهدد اللاجئين وتجعلهم فى حالة مطاردة، حيث إنه إذا ثبت صلة لاجئ بأى نظام عسكرى تسقط عنه صفة اللجوء، مضيفة أن هناك مليون لاجئ سورى بلبنان مما يجعل من الصعب تحديد النسبة التى ذكرها وزير التعليم اللبنانى.

وجاءت تصريحات "بو صعب" لتتطابق مع تحذيرات أحزاب اليمين المتعصب والمحافظ بأوروبا من تدفق اللاجئين السوريين فى القارة العجوز، مدعية وجود عناصر داعشية بينهم.



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